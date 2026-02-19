19 февраля 2019 года великий модельер Карл Лагерфельд ушёл из жизни, оставив колоссальное наследие для мира моды. Карл Лагерфельд — немецкий модельер, вдохнувший новую жизнь в модный дом Chanel. Пожалуй, самый начитанный модельер, удивительно чутко чувствовавший таланты, человек с утончённым вкусом и острым умом. На встрече спикер расскажет о его жизни, принципах, о книгах, которые он любил и, конечно, о секретах стиля от великого дизайнера. Не обойдётся и без острых высказываний Лагерфельда. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир Карла Лагерфельда; — приветственный бокал; — сет закусок; — репортажная фотосъёмка.