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Стильный вечер с игристым: «Карл Лагерфельд»

Большая Садовая улица, 114А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

19 февраля 2019 года великий модельер Карл Лагерфельд ушёл из жизни, оставив колоссальное наследие для мира моды. Карл Лагерфельд — немецкий модельер, вдохнувший новую жизнь в модный дом Chanel. Пожалуй, самый начитанный модельер, удивительно чутко чувствовавший таланты, человек с утончённым вкусом и острым умом. На встрече спикер расскажет о его жизни, принципах, о книгах, которые он любил и, конечно, о секретах стиля от великого дизайнера. Не обойдётся и без острых высказываний Лагерфельда. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир Карла Лагерфельда; — приветственный бокал; — сет закусок; — репортажная фотосъёмка.

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