Как застенчивый мальчик из Алжира стал легендой мировой моды? На встрече поговорят о невероятной судьбе Ива Сен-Лорана: в 20 лет он возглавил Dior, изменил представление о женской моде и создал собственную империю стиля. История таланта, смелости, вдохновения и революции, которая навсегда изменила мир высокой моды. На встрече ты узнаешь: • как мальчик из Алжира в 20 лет возглавил Дом Dior; • почему Ива Сен-Лорана называют человеком, который «освободил» женщину через моду; • какие художники вдохновляли его самые знаменитые коллекции; • как он создал собственный модный Дом, ставший легендой высокой моды; • от кого будущий кутюрье прятался в шкафу; • почему застенчивый человек оказался одним из самых смелых революционеров в истории моды. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и незабываемое путешествие в мир стиля, красоты и творчества. Ив Сен-Лоран — революционер, интеллигент, гений. В неё входит: — приветственный бокал; — сет закусок от ресторана «Лило»; — увлекательное погружение в мир моды и стиля. Спикер: Полина Касперович сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.