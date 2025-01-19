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Стильный вечер: «Кристобаль Баленсиага»

Галерея Астор, Будённовский проспект, 49/97, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На вечере поговорят о том, как сын рыбака в 11 лет начал шить изысканные костюмы, в 22 открыл своё дело и навсегда изменил мир моды, предложив женщинам платья совершенно необычных форм и структур. Узнаешь как Баленсиага создал костюм бортпроводникам Air France, почему был любимчиком самой Коко Шанель, как помогал своей семье и, конечно, какое наследие оставил. Спикер: Полина Касперович @pervunchik — культуролог, член Евразийского художественного Союза. 17:30— сбор гостей/фотосессия/приветственный бокал 18:00 — начало В стоимость входит: - погружение в мир Кристобаля Баленсиаги; - приветственный бокал; - репортажная фотосъемка от @eekatyaphoto - лёгкие закуски; - подарки от партнёров. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Скидка сработает автоматически при выборе от 5 билетов. Культограм - современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект @cultogram призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

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