На вечере поговорят о том, как сын рыбака в 11 лет начал шить изысканные костюмы, в 22 открыл своё дело и навсегда изменил мир моды, предложив женщинам платья совершенно необычных форм и структур. Узнаешь как Баленсиага создал костюм бортпроводникам Air France, почему был любимчиком самой Коко Шанель, как помогал своей семье и, конечно, какое наследие оставил. Спикер: Полина Касперович @pervunchik — культуролог, член Евразийского художественного Союза. 17:30— сбор гостей/фотосессия/приветственный бокал 18:00 — начало В стоимость входит: - погружение в мир Кристобаля Баленсиаги; - приветственный бокал; - репортажная фотосъемка от @eekatyaphoto - лёгкие закуски; - подарки от партнёров. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Скидка сработает автоматически при выборе от 5 билетов. Культограм - современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект @cultogram призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.