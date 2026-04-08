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Стильная вечеринка «Эльза Скиапарелли. Эльза Горячее Сердце!»

Большая Садовая улица, 114А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

В 30-х годах прошлого века мир моды сотрясало имя итальянской модельера — Эльза Скиапарелли! Сегодня, к сожалению, не так часто слышим о ней, но нас окружает множество именно её открытый в одежде и аксессуарах. Кстати, модный в этом сезоне цвет фуксии — «фирменный» и любимый цвет Эльзы. На встрече поговорят о том, как итальянская аристократка перевернула мир парижской моды, о её сюрреалистическом творчестве, знаменитых друзьях, жесткой и «ядовитой» конкуренции с Коко Шанель, а также о том, как этой женщине удалось успеть всё — построить успешную карьеру, помогать нуждающимся и стать образцовой бабушкой. Поговорим об Эльзе Скиапарелли. Об Эльзе с горячим сердцем. Спикер: Полина Касперович — культуролог, автор проекта Культограм, писатель, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входит: — увлекательное путешествие в мир моды; — приветственный бокал; — сет закусок; — специальные скидки от партнёров вечера; — репортажная фотосъёмка Дресс-код в коктейльном стиле приветствуется. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память.

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