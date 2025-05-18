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Про событие
спектакль поэзии Серебряного века. Режиссёр — Елена Альмалибре. Второй показ иммерсивного спектакля «?Стихописатели» ?по строкам поэтов Серебряного века, а также книге Ирины Одоевцевой «?На берегах Невы». Какие они, поэты Серебряного века? Как любили, страдали, писали? Ахматова, Гумилёв, Пастернак, Цветаева, Маяковский и многие другие. ?? Невероятная атмосфера в сопровождении Анны Кучеренко (рояль) и Анны Демченко (гитара). Культурное пространство «Циферблат» (пр. Соколова, 46) Купить билет: https://clck.ru/3LmoDc Окунемся в историю вместе? Ждем каждого!
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