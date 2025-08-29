Восставший, словно из пепла, фестиваль музыки. Горячие представители андеграунд сцены: 1 день — 29.08 Союз Печаль — Emo/Post-hardcore Антистресс — Indie Наверное Радость — Indie A Lesson for a Hero — Emo Punk Soapears. — Shoegaze Echosalute — Shoegaze/Post-rock 2 день - 30.08 Помешательство — Psychedelic Blues Rock Ликъ — Stoner Sludge Stoner Caravan — Stoner Doom Diving Into The Wall — Screamo Hardcore Konflikt — Hardcore Thrash Tarpan — Death Metal Тебя ждёт куча мерча, вкусного пива и хорошего настроения.