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Степь Х Duro! Fest

Буду Dive, улица Суворова, 12

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Восставший, словно из пепла, фестиваль музыки. Горячие представители андеграунд сцены: 1 день — 29.08 Союз Печаль — Emo/Post-hardcore Антистресс — Indie Наверное Радость — Indie A Lesson for a Hero — Emo Punk Soapears. — Shoegaze Echosalute — Shoegaze/Post-rock 2 день - 30.08 Помешательство — Psychedelic Blues Rock Ликъ — Stoner Sludge Stoner Caravan — Stoner Doom Diving Into The Wall — Screamo Hardcore Konflikt — Hardcore Thrash Tarpan — Death Metal Тебя ждёт куча мерча, вкусного пива и хорошего настроения.

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