Стас Старовойтов
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ Стас Старовойтов со своим сольным концертом! Стас Старовойтов — «пионер» и легенда отечественного стендапа. Главный герой сериала «Стас» на ТНТ, главный герой фильма «Батя» и участник первого состава StandUp Show! Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи