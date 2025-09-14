Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ Стас Старовойтов со своим сольным концертом! Стас Старовойтов — «пионер» и легенда отечественного стендапа. Главный герой сериала «Стас» на ТНТ, главный герой фильма «Батя» и участник первого состава StandUp Show! Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00.