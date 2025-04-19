Камерное путешествие в гостеприимную станицу, хранящую традиции и быт донских казаков. Узнать, как жили донские казаки в своей первой столице, увидеть храмы, которым больше 300 лет, и попробовать блюда донской кухни. Это яркая экскурсия по станице Старочеркасская — культурному сердцу Дона и месту, которое до сих пор хранит память о бурной эпохе казачества. На экскурсии ты узнаешь: — Как протекала жизнь в Старочеркасской в те времена, когда её называли донской Венецией? — Что означает старый закон: с Дона выдачи нет? — Какие великие люди и отважные войны жили на этой земле? Экскурсия понравится всем, кто хочет почувствовать казачий дух и познакомиться с архитектурой, культурой и бытом удивительной станицы, где прошлое нашего края до сих пор витает в воздухе. В стоимость включён комфортный проезд до станицы Старочеркасской и обратно, вкусный обед и все входные билеты. Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено. Экскурсовод: Даниил Ковалёв. Cертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад»