Тема «Эмоциональные качели: как не раскачиваться от других и не качать себя самостоятельно?» Что будет: Блок 1. Треугольник Карпмана и роли. Блок 2. Токсичные личности, и их влияние на границы. Блок 3. Фразы-защитники от токсичного влияния. Результат: Стабильнее эмоциональное состояние, выше продуктивность, лучше настроение. Умение экологично отстаивать личные границы. Кто проводит? Ксения Глубокова — холистический психолог с 7-летним опытом, специалист по эмоциональной регуляции и работе с токсичными отношениями. Провела более 11 000 часов консультаций и лекций. Помогла сотням людей выйти из хронического стресса. Легкая подача информации с юмором стендапера, с бережной заботой о тонких струнах души. Вход свободный, регистрация обязательна по номеру телефона.