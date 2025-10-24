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StandUp & Jazz

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Изысканное сочетание двух жанров – свободного, яркого джаза и смелого, откровенного стендапа. Ритмичные мотивы и тонкий юмор. На сцене: — Алексей Туркулец (финалист шоу «Comedy Баттл» на ТНТ) — Игорь Ерошенко (победитель «Money MIC» VK, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ) — Максим Калашников (участник шоу «STAND UP» на ТНТ, финалист шоу «Камеди Баттл» на ТНТ, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, финалист шоу «Смех без правил», победитель этапа шоу «Money Mic» Vk Video) Сбор гостей: 19:00, начало в 19:20

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