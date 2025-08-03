На лекции увидишь и узнаешь: - самые красивые и стильные здания со всего мира из кирпича разной формы и цвета; - как украсить свои проекты кирпичом? - как трансформировалась кирпичная архитектура? В конце мероприятия — свободная дискуссия с открытым микрофоном. Регистрация обязательна.