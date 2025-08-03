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  1. Ростов-на-Дону
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Современная кирпичная архитектура

Хутор Курган, Донская улица, 177

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На лекции увидишь и узнаешь: - самые красивые и стильные здания со всего мира из кирпича разной формы и цвета; - как украсить свои проекты кирпичом? - как трансформировалась кирпичная архитектура? В конце мероприятия — свободная дискуссия с открытым микрофоном. Регистрация обязательна.

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