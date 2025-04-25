Сольный поэтический вечер Дианы Грамма
Паразит, Газетный переулок, 54/2
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
В программе авторские стихи, поэзия любимых классиков и музыка нового проекта Дианы в жанре spoken word и post punk CTRL+L. Также приглашённая музыкальная группа на вечер: зашторил окно! Вход: напиток на баре. По любым вопросам можно писать Диане в Telegram.
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