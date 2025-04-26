София Ацбеха Негга
Красноармейская улица, 166
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от 2800₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Концерт-презентация альбома S.A.N. Это дебютный альбом вокалистки Софии Ацбеха Негга. Альбом полностью состоит из авторских композиций, вобравших в себя эстетику традиционного джаза, соул-музыки и R&B. Концепция альбома заключается в его полистилистическом направлении и отказе от «джазовой классики» в пользу собственного музыкального опыта. Исполнители принципиально преследовали идею создания авторского материала, самобытного звучания и мелодичности. В концерте также будут исполнены джазовые стандарты в авторских аранжировках.
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