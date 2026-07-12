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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Собака на сене

Театральная площадь, 1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль, повествующий об удивительной истории любви между графиней и ее слугой. Главные герои разделены социальным положением, но это не мешает возникшему между ними чувству. В течение всего спектакля зритель наблюдает за монологами и терзаниями главных героев. Разница в происхождении мешает им быть вместе, но при этом, их чувства друг к другу становятся сильнее с каждым днём. Молодая графиня, не желая отпускать своего слугу, то признается ему в любви, то прогоняет. В конечном счете, мужчина решает уехать. Чем закончится история, ты узнаешь, посмотрев спектакль.

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