Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Спектакль, повествующий об удивительной истории любви между графиней и ее слугой. Главные герои разделены социальным положением, но это не мешает возникшему между ними чувству. В течение всего спектакля зритель наблюдает за монологами и терзаниями главных героев. Разница в происхождении мешает им быть вместе, но при этом, их чувства друг к другу становятся сильнее с каждым днём. Молодая графиня, не желая отпускать своего слугу, то признается ему в любви, то прогоняет. В конечном счете, мужчина решает уехать. Чем закончится история, ты узнаешь, посмотрев спектакль.
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