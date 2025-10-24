Погрузись в вихрь апокалипсиса звука и безудержной ярости на мощном трибьют-концерте Slipknot. Сблизься с бездной, когда клуб откроет свои двери, словно врата ада, для этого гипнотического трибьют-представления. Готов ли ты к погружению в этот вихрь тяжёлого звука и хаоса? Тогда тебе на встречу с безумием на трибьют-концерте Slipknot в Москве! Этот дьявольский ритуал, посвящённый группе Slipknot, несёт с собой волнение, которое оставит в тебе неизгладимый след. Готовься к взрывной энергии и потрясающему зрелищу, которое потрясёт каждую клетку твоего тела. Стань частью этого культового музыкального безумия, когда здесь оживят тёмные и мощные хиты любимой группы. Засияй, словно маска, окрашенная кровью, и дай волю своей безумной страсти на этом невероятном трибьют-концерте.