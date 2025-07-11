Концерт в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь. Сироткин — инди-рок группа, образованная в 2015-ом году Сергеем Сироткиным, приобрела известность благодаря таким песням как «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце, время биться», «Август», «Навсегда». Легендарный фестиваль Roof Live, ставший частью летней истории Ростова-на-Дону, возвращается с новым сезоном. Вскоре музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить тебе незабываемые эмоции под открытым небом. В этом сезоне на крыше прозвучат голоса, знакомые практически каждому. Сольные и парные концерты легенд, специальные программы, шоукейсы лейблов — лето обещает сюрпризы и открытия.