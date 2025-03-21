Ростовский академический симфонический оркестр исполнит самые знаменитые рок-хиты XX и XXI века. Уникальный синтез классического и рок-звучания откроет знакомые песни с новой стороны. Драйв, музыкальные контрасты и фееричное световое шоу. В программе: музыка «Queen», «Led Zeppelin», «Арии», «Кино», «Короля и Шута» и других легендарных групп. Приглашённый дирижёр — Сергей Оселков. Даты показов: 21 марта в 19:00 22 марта в 18:00