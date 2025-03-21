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Симфо-рок

Большая Садовая улица, 170

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Ростовский академический симфонический оркестр исполнит самые знаменитые рок-хиты XX и XXI века. Уникальный синтез классического и рок-звучания откроет знакомые песни с новой стороны. Драйв, музыкальные контрасты и фееричное световое шоу. В программе: музыка «Queen», «Led Zeppelin», «Арии», «Кино», «Короля и Шута» и других легендарных групп. Приглашённый дирижёр — Сергей Оселков. Даты показов: 21 марта в 19:00 22 марта в 18:00

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