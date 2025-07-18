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Шутов & Sound: живой перформанс

Степь
Береговая улица, 12с1

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Бесплатно
Возраст 0+
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Вечеринки
Необычное

Про событие

Яркое и необычное событие, объединяющее искусство, движение и звук. Зрителей ждёт уникальное взаимодействие с пространством, где каждый элемент создаёт живое, изменчивое произведение. Сергей — ростовский уличный художник. Многие видели его на набережной Ростова-на-Дону, где он уже более 10 лет создает свои произведения спрей-краской в технике быстрого рисования. Dan Elia — артист, работающий на грани света и тьмы, между техно и эмоцией, между философией и грувом. Его сеты — это не просто музыка. Это путешествие, где каждый дроп — как признание, а каждая пауза — как исповедь. D Project – мастера, превращающие пространство в праздник. Их инструменты – не краски, а мощный звук, волшебный свет, тяжёлый дым и невесомый снег.

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