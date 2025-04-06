Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Еда
Про событие
Интерактивно-развлекательное шоу, где комики импровизируют на сцене, а зрители принимают непосредственное участие в процессе. Выступят Денис Губнелов, Олег Шашков, Рахматилла Шовкатов, Аким Круглов. Событие пройдёт во Flash Bar — это бар, открытый ростовской командой КВН «Флэш-Рояль» (чемпионы 2023-го года). Здесь можно не только выпить и покушать, но и посмеяться.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи