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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

[отменено] Shokran

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Время мрака и откровений приходит снова — и теперь оно охватит целый тур. Shokran отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу: погружение в глубины свежего материала, наполненного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной, а также подарит давно любимые хиты, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.

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