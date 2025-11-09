Время мрака и откровений приходит снова — и теперь оно охватит целый тур. Shokran отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу: погружение в глубины свежего материала, наполненного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной, а также подарит давно любимые хиты, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.