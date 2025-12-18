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Щелкунчик. Феномен новогодней феерии

Шолохов-центр, Большая Садовая улица, 125/69

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1700₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция об истории создания легендарного новогоднего балета и тайне его очарования. Балет «Щелкунчик» живёт на театральной сцене с 1892 года. За свою вековую историю он стал неотъемлемой частью предновогодних театральных сезонов и настоящей симфонией детства для всех людей на планете. На новой праздничной лекции «Щелкунчик. Феномен новогодней феерии» тебя ждут малоизвестные факты о балете, популярные интерпретации и захватывающие легенды. И, конечно, чарующая атмосфера праздника. На лекции ты узнаешь: — Почему «Щелкунчик» стал одним из самых известных и любимых культурных произведений XX века — Какими были первые отзывы о балете и сколько времени потребовалась постановке на обретение признания — Какой главный подарок Пётр Ильич Чайковский сделал своему «Щелкунчику» — Кто такой Лев Иванов и его «хореографическая жемчужина» в новогоднем балете На лекции ты узнаешь, почему именно «Щелкунчик» стал одним из самых популярных балетов в мире и почему нерождественская история стала олицетворением Рождества. Лектор: Кужнурова Екатерина — прима-балерина Ростовского государственного Музыкального театра, лауреат театральной премии «Мельпомена», лучший работник культуры Ростовской области, педагог классического танца.

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