Путешествие в художественные мастерские и фабрики, где рождается традиционное искусство донских степей, из Ростова-на-Дону в Семикаракорск на автобусе Mercedes-Benz Sprinter. 12:00 – 14:20 Экскурсия по производству «Семикаракорская керамика» и мастер-класс по росписи, на которых ты: — познакомишься со всеми этапами производства: от заготовки глины до росписи и упаковки изделий; — узнаешь особенности изготовления знаменитой Семикаракорской керамики; — посетишь музей истории донской керамики с лучшими образцами продукции; — станешь участником мастер-класса по семикаракорской росписи. Изделие, которое ты распишешь, ты сможешь забрать с собой в качестве сувенира. 14:30 – 15:30 Вкусный горячий обед /уже включен в стоимость путешествия/ 15:30 – 16:30 Экскурсия по центру Семикаракорска и набережной Дона Узнаешь историю происхождения одного из старейших поселений Ростовской области 16:30 – 18:00 Возвращение из Семикаракорска в Ростов-на-Дону на автобусе Mercedes-Benz Sprinter. Экскурсовод: Даниил Ковалёв. Cертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад».