ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Семикаракорск. Фаянсовое сердце Дона

Уточнить у организатора

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Путешествие в художественные мастерские и фабрики, где рождается традиционное искусство донских степей, из Ростова-на-Дону в Семикаракорск на автобусе Mercedes-Benz Sprinter. 12:00 – 14:20 Экскурсия по производству «Семикаракорская керамика» и мастер-класс по росписи, на которых ты: — познакомишься со всеми этапами производства: от заготовки глины до росписи и упаковки изделий; — узнаешь особенности изготовления знаменитой Семикаракорской керамики; — посетишь музей истории донской керамики с лучшими образцами продукции; — станешь участником мастер-класса по семикаракорской росписи. Изделие, которое ты распишешь, ты сможешь забрать с собой в качестве сувенира. 14:30 – 15:30 Вкусный горячий обед /уже включен в стоимость путешествия/ 15:30 – 16:30 Экскурсия по центру Семикаракорска и набережной Дона Узнаешь историю происхождения одного из старейших поселений Ростовской области 16:30 – 18:00 Возвращение из Семикаракорска в Ростов-на-Дону на автобусе Mercedes-Benz Sprinter. Экскурсовод: Даниил Ковалёв. Cертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад».

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста