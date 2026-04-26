Секреты настоечного мастерства
общество выпитых рюмок, Газетный переулок, 56
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Хозяюшка Нина раскроет секреты настоечного мастерства. Расскажет она о том, как создавались настойки и наливки в стародавние времена. Это будет вечер живой истории и практики, под руководством Ниночки каждый создаст свой авторский напиток и заберёт его с собой. Бронь по предоплате в баре, выдадут специальный купон. Мест немного, а дело предстоит душевное. Заходи за билетами.
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