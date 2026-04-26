Хозяюшка Нина раскроет секреты настоечного мастерства. Расскажет она о том, как создавались настойки и наливки в стародавние времена. Это будет вечер живой истории и практики, под руководством Ниночки каждый создаст свой авторский напиток и заберёт его с собой. Бронь по предоплате в баре, выдадут специальный купон. Мест немного, а дело предстоит душевное. Заходи за билетами.