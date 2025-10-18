ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Самвел Кафьян

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ Самвел Кафьян со своим сольным концертом. Самвел Кафьян — стендап-комик, участник фестиваля шоу «Открытый микрофон», проектов «Стендап Андеграунд» и «Stand Up», а также в шоу от «Standup Club #1».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста