Резидент шоу «Stand Up» на ТНТ Самвел Кафьян со своим сольным концертом. Самвел Кафьян — стендап-комик, участник фестиваля шоу «Открытый микрофон», проектов «Стендап Андеграунд» и «Stand Up», а также в шоу от «Standup Club #1».