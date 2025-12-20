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  1. Ростов-на-Дону
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Сабина. Между Юнгом и Фрейдом

Галерея NNN, Пушкинская улица, 83

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2200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Театрализованная лекция о Сабине Николаевне (Шейве Нафтульевне) Шпильрейн — российском и советском психоаналитике и педологе. Открой для себя историю женщины, изменившей психоанализ. Ты перенесёшься в эпоху Шпильрейн — через её открытия, сложные отношения с Фрейдом и Юнгом, а также невероятную судьбу. Сабина Шпильрейн: загадки психоанализа в театральном формате. Почему стоит пойти: — Живой сторителлинг — история оживёт через театральные сцены и архивные материалы. — Диалог с аудиторией — обсуждение идеё и их значение для современности. — Атмосфера места — мероприятие пройдёт в особом пространстве, связанном с её наследием. Программа вечера: 18:45 — Чаепитие с розовыми пирожными 19:00 — Иммерсивное введение в эпоху 20:30 — Открытая дискуссия (по желанию) Ведущая: Нина Войнова (основатель музея Шпильрейн в Ростове-на-Дону). Режиссёр: Виктория Снег.

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