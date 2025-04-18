Внимание: мероприятие отменено организатором. Погружение в историю психологии. Откроешь для себя историю женщины, изменившей психоанализ. Театрализованная лекция перенесёт тебя в эпоху Шпильрейн — через её открытия, сложные отношения с Фрейдом и Юнгом, и невероятную судьбу. Сабина Шпильрейн: загадки психоанализа в театральном формате. Что будет: — Живой сторителлинг — история оживёт через театральные сцены и архивные материалы — Диалог с аудиторией — обсудишь её идеи и их значение для современности — Атмосфера места — мероприятие пройдёт в особом пространстве, связанном с её наследием, — в Галерее NNN Ведущая: Нина Войнова — основатель музея Шпильрейн в Ростове-на-Дону. Режиссёр: Виктория Снег