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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

[отменено] Сабина. Между Юнгом и Фрейдом

Пушкинская улица, 83

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Внимание: мероприятие отменено организатором. Погружение в историю психологии. Откроешь для себя историю женщины, изменившей психоанализ. Театрализованная лекция перенесёт тебя в эпоху Шпильрейн — через её открытия, сложные отношения с Фрейдом и Юнгом, и невероятную судьбу. Сабина Шпильрейн: загадки психоанализа в театральном формате. Что будет:   — Живой сторителлинг — история оживёт через театральные сцены и архивные материалы   — Диалог с аудиторией — обсудишь её идеи и их значение для современности   — Атмосфера места — мероприятие пройдёт в особом пространстве, связанном с её наследием, — в Галерее NNN Ведущая: Нина Войнова — основатель музея Шпильрейн в Ростове-на-Дону. Режиссёр: Виктория Снег

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