Встреча клуба, на которой участники обсудят радикально новое направление в искусстве ХХ века. Русский авангард — уникальное, невероятно мощное явление в истории мировой культуры. Участниками этого процесса было небольшое сообщество художников, создавших в своих работах радикально новую эстетическую реальность. На встрече клуба ценителей искусства участники поговорят о новаторах, искателях и экспериментаторах, которые стали мировыми звёздами и оставили неоспоримый след в истории искусства. В программе встречи: — Почему авангардистов называли «левые художники» — Что скрывает за собой самое обсуждаемое произведение русского авангарда — Чёрный квадрат Казимира Малевича — Кого брали и чему учили в первой советской школе дизайне ВХУТЕМАС — Авангард в Ростове: чем потрясал воображение один самых известных художников 20 века Мартирос Сарьян — Кто придумал граненый стакан — Каким был авангард в Армении, Грузии и Узбекистане — Как авангард влиял на балеты Сергея Дягилева В стоимость билета входит бокал шампанского в качестве аперитива и лёгкие закуски. По желанию можно будет заказать полноценный ужин. За гастрономическую программу отвечают парнёры организаторов из бутик-отеля «39».