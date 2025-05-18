Масштабное велосипедное событие в поддержку развития велосипедной культуры в городе. Проедешь 17-километровый маршрут! Всё для того, чтобы доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Покажешь, что велосипед — это хороший способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. И также покажешь, что для всего этого нужно наличие велоинфраструктуры и качественная уборка улиц. Правила велопарада: 1. Участие бесплатное и добровольное 2. Запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения 3. На мероприятии запрещены любые виды агитации 4. Провоз детей до 7 лет разрешён только в детских креслах 5. Колонну сопровождают волонтёры 6. Это не спортивная гонка, нужно двигаться с общей скоростью колонны (не более 14-15 км/ч) Сбор участников в 9:00, старт — в 10:00 на Театральной площади.