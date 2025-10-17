ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Ростовский квиз

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Что тебя ждёт? «Подземные города: что нашли в Ростове под землей за последние 10 лет». «Советский культ: неоновые вывески модные магазины и самая вкусная солянка». «Сделано на Дону: что поставлял край в разные годы и сегодня». А ещё проверят, насколько хорошо ты знаешь ростовские здания. Будешь угадывать птичек и цветочки. Ты один? Не страшно, тебе подберут компанию. В стоимость входит сет из трех разных фокач с соусами от шеф-повара. Для регистрации пиши в тг организатору. Будет очень интересно и вкусно. И, конечно — классные призы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста