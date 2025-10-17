Что тебя ждёт? «Подземные города: что нашли в Ростове под землей за последние 10 лет». «Советский культ: неоновые вывески модные магазины и самая вкусная солянка». «Сделано на Дону: что поставлял край в разные годы и сегодня». А ещё проверят, насколько хорошо ты знаешь ростовские здания. Будешь угадывать птичек и цветочки. Ты один? Не страшно, тебе подберут компанию. В стоимость входит сет из трех разных фокач с соусами от шеф-повара. Для регистрации пиши в тг организатору. Будет очень интересно и вкусно. И, конечно — классные призы.