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Ростовский берег: прогулка на яхте

Береговая улица, 16А

Начало:

Завершение:

8900₽
Возраст 14+
Необычное
Еда

Про событие

Прогулка-коктейль из захватывающих историй от Марины Натальян, вида на набережную и белоснежной английской яхты. На экскурсии узнаешь: — Какие нешуточные страсти разгорелись во время построения набережной? И с какими трудностями столкнулись строители мостов через Дон? — Чем в Ростове занимался Дмитрий Менделеев? — Какие товары в разное время были стратегическими для ростовского порта? — Как раньше осуществляли переправу через Дон? — Чем знамениты Чалтырь, Танаис и Мержаново? — Где «хоронили» старые бригантины? Прогулку проведёт Марина Натальян — сертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону и Санкт-Петербургу, создатель первой настольной игры по Ростову, сценарист проекта «Город Ростов-Папа». В стоимость включены лёгкие закуски и напитки.

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