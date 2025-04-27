ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Ростовские двери и где они обитают

Большая Садовая улица, у памятника Байкову в парке Горького

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Старые двери Ростова — одна из его главных ценностей. Несмотря на все беды ХХ века, их сохранилось довольно много. Вместе с экскурсоводом узнаешь о них больше. Какие-то выглядят строго и скупо, какие-то — прям произведение искусства. Посмотришь на них в совершенно разных состояниях — от помятых и побитых до хорошо выглядящих, а местами и вовсе новодельных. В том числе погрустишь над утраченным. Пока будешь идти, вспомнишь не только про двери, но и про окна, старые ворота и балконы — артефакты прошлых эпох, которые ещё можно увидеть на улицах. Экскурсовод: Геннадий Крольман — он проводит прогулки по Ростову-на-Дону, путешествует по области и России. Любит зарываться в библиотеку и интернет, чтобы узнать что-то новое и классное о русском Чикаго и сохранить то, что хотят снести. Прогулка пройдёт по свободной цене — сколько хочешь, столько и заплати. Для записи писать в Telegram. @velocirapture. Начало прогулки — на Большой Садовой улице, у памятника Байкову в парке Горького.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста