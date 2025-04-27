Старые двери Ростова — одна из его главных ценностей. Несмотря на все беды ХХ века, их сохранилось довольно много. Вместе с экскурсоводом узнаешь о них больше. Какие-то выглядят строго и скупо, какие-то — прям произведение искусства. Посмотришь на них в совершенно разных состояниях — от помятых и побитых до хорошо выглядящих, а местами и вовсе новодельных. В том числе погрустишь над утраченным. Пока будешь идти, вспомнишь не только про двери, но и про окна, старые ворота и балконы — артефакты прошлых эпох, которые ещё можно увидеть на улицах. Экскурсовод: Геннадий Крольман — он проводит прогулки по Ростову-на-Дону, путешествует по области и России. Любит зарываться в библиотеку и интернет, чтобы узнать что-то новое и классное о русском Чикаго и сохранить то, что хотят снести. Прогулка пройдёт по свободной цене — сколько хочешь, столько и заплати. Для записи писать в Telegram. @velocirapture. Начало прогулки — на Большой Садовой улице, у памятника Байкову в парке Горького.