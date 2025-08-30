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Ростов-Папа-Сап

Гребной канал «Дон», Пойменная улица, 2А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Познакомьтесь с захватывающим миром сапсёрфинга! Испытай острые ощущения от скольжения по воде. Что тебя ждёт: — Уроки для начинающих: научись кататься на SUP-борде с помощью опытных инструкторов — SUP-йога: Объедини йогу и SUP для отдыха и одновременно испытай себя — SUP-гонки: Соревнуйся с другими гребцами в различных гонках. — Живая музыка: Наслаждайся живой музыкой местных групп — Фудтраки: Попробуй вкусную еду из разных фудкортов. — Конкурс на лучший костюм: Прояви себя в мастерстве косплея Более подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора — https://ростов-папа-сап.рф Мероприятие бесплатное, но регистрация обязательная. Зарегистрироваться можно по кнопке выше:)

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