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Ростов-на-стиле: архитектура от эклектики до капрома

Большая Садовая улица, 125/69

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

На конкретных примерах разберёшь всё многообразие стилей, представленных в Ростове-на-Дону. Что такое стиль и эпоха? Как систематизировать хитросплетения стилистического языка архитектуры? Как проследить эволюцию стилей и выделить факторы, влияющие на их изменение? Лекция даст тебе базовое понимание того, по каким признакам безошибочно определить стиль и эпоху, в которые было построено то или иное здание. Ты научишься «читать» фасады и понимать историю, заложенную в камне. Лектор: Даниил Алексеев — культуролог-урбанист, архитектор, знаток ростовской архитектуры. Он то и поделится своим опытом и знаниями.

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