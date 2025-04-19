На конкретных примерах разберёшь всё многообразие стилей, представленных в Ростове-на-Дону. Что такое стиль и эпоха? Как систематизировать хитросплетения стилистического языка архитектуры? Как проследить эволюцию стилей и выделить факторы, влияющие на их изменение? Лекция даст тебе базовое понимание того, по каким признакам безошибочно определить стиль и эпоху, в которые было построено то или иное здание. Ты научишься «читать» фасады и понимать историю, заложенную в камне. Лектор: Даниил Алексеев — культуролог-урбанист, архитектор, знаток ростовской архитектуры. Он то и поделится своим опытом и знаниями.