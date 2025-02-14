Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, незабываемое путешествие в мир искусства. Однажды Гектор Берлиоз страстно влюбился, но чувство его было безответно. Чтобы покорить сердце девушки, он написал своё главное произведение — «Фантастическую симфонию», и план его удался… Любовь — едва ли не главная тема в искусстве. О, сколько великих творений было создано во имя этого чувства! Поговорят о том, кого любили Исаак Левитан и Илья Репин; как Густав Климт, Огюст Роден и другие деятели искусств воспевали любовь в своих произведениях; вспомнят мифологические сюжеты и легенды; расскажут, как история любви философа Пьера Абеляра стала историей его бедствий и как Марк Шагал «воспарил» от чувств на своих картинах. Запечатлит всё волшебство фотограф @cultogram и оставит приятные кадры на память. Спикер: Александра Иванкова. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир искусства — приветственный бокал — репортажная фотосъемка от @eekatyaphoto — лёгкие закуски — подарки от партнёров организаторов