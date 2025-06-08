ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Rock-in-jazz. Анастасия Катаева & MangarovBand

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На концерте узнаешь, как создавался главный рок-мотив Smoke on the Water и при чём тут джаз. Культовые рок-композиции Queen, Deep Purple, Nirvana, Ac/Dc, The Beatles, Kiss, Guns N Roses и других предстанут в новом свете — с тёплым ламповым звучанием духовых и поющей гитарой, ярким и страстным вокалом, в ритмах джаза и фьюжн. Яркий и динамичный репертуар не даст заскучать, а солисты удивят импровизацией и мастерством. Иван Мангаров — гитарист и трубач, профессиональный аранжировщик, идейный вдохновитель. Исполняет джаз и рок-музыку в различных музыкальных проектах, участник международных фестивалей. В прошлом — дирижёр и руководитель эстрадного оркестра, сейчас — солист джаз-оркестра им. Кима Назаретова. Анастасия Катаева — певица, солистка джаз-оркестра им. Кима Назаретова, лауреат международных конкурсов. Закончила Донецкую консерваторию по классу эстрадно-джазового вокала. Участвовала в международных джаз-фестивалях, а в 2020 году представляла Ростовскую область на международной выставке в Берлине в составе концертной программы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста