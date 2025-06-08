На концерте узнаешь, как создавался главный рок-мотив Smoke on the Water и при чём тут джаз. Культовые рок-композиции Queen, Deep Purple, Nirvana, Ac/Dc, The Beatles, Kiss, Guns N Roses и других предстанут в новом свете — с тёплым ламповым звучанием духовых и поющей гитарой, ярким и страстным вокалом, в ритмах джаза и фьюжн. Яркий и динамичный репертуар не даст заскучать, а солисты удивят импровизацией и мастерством. Иван Мангаров — гитарист и трубач, профессиональный аранжировщик, идейный вдохновитель. Исполняет джаз и рок-музыку в различных музыкальных проектах, участник международных фестивалей. В прошлом — дирижёр и руководитель эстрадного оркестра, сейчас — солист джаз-оркестра им. Кима Назаретова. Анастасия Катаева — певица, солистка джаз-оркестра им. Кима Назаретова, лауреат международных конкурсов. Закончила Донецкую консерваторию по классу эстрадно-джазового вокала. Участвовала в международных джаз-фестивалях, а в 2020 году представляла Ростовскую область на международной выставке в Берлине в составе концертной программы.