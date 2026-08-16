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  1. Ростов-на-Дону
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Рисование без напряга

арт-пространство "Komvarand", улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Неограниченное использование красок, всевозможные конфигурации кисточек, любовь к холсту с первого взгляда. Ноль ограничений, максимум творчества. Познай себя через свободную живопись, выплесни эмоции, которых накопилось слишком много. И поразмышляй о том, что создаёт идеальное «здесь и сейчас» — люди, едва, домашние питомцы, место, любимое хобби, памятные вещи. Перенеси на холст и создай «живой» мудборд — коллаж из чувств, памятных моментов и всего того, что заставляет почувствовать себя счастливым. Что входит в стоимость? — множество оттенков акрила, использование всевозможных кисточек, палитр, мольбертиков — твой персональный холст — сопровождение во время всего мероприятия: от помощи в выражении эмоций на языке живописи до высвобождения из творческого тупика Запись в ТГ

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