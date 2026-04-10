Легендарное событие для любителей подвальной классики и бескомпромиссного творчества. Титаны подпольной сцены соберутся в баре для эпатажного шоу. THE СВИТЕР — впервые за 10 лет в оригинальном составе. Абстрактный хип-хоп и сибирский панк. В программе: «мистер красная цена», «на барабане крутится дерьмо», «Электроспирт». dj stoyak — поп-артист, человек-оркестр, известный под разными именами. Танцевальный сет с выученным текстом. Инфузория Туфелька — рок-группа из Ростова-на-Дону. Будет жёстко.