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Рэп больше не кал

Электроспирт, Будённовский проспект, 37

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400₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Легендарное событие для любителей подвальной классики и бескомпромиссного творчества. Титаны подпольной сцены соберутся в баре для эпатажного шоу. THE СВИТЕР — впервые за 10 лет в оригинальном составе. Абстрактный хип-хоп и сибирский панк. В программе: «мистер красная цена», «на барабане крутится дерьмо», «Электроспирт». dj stoyak — поп-артист, человек-оркестр, известный под разными именами. Танцевальный сет с выученным текстом. Инфузория Туфелька — рок-группа из Ростова-на-Дону. Будет жёстко.

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