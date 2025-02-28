Что, если взглянуть на кофе не просто как на привычный бодрящий напиток, а как на сложный и многогранный продукт с большим вкусовым потенциалом? В рамках специального показа документального фильма «Разница есть» пройдёт дегустация кофе и вступительная лекция от бренд-амбассадоров кофейной индустрии: • Трудова Лия Тренер-бариста и амбассадор Чебоко Шеф-бариста Yankee Sierra, Ростов-на-Дону Сертифицированный сенсорный судья чемпионатов бариста Сертифицированный специалист SCA Sensory Professional • Круцких Виктория Амбассадор Yankee Sierra и управляющая кофеен Q Arabica Grader Победитель Бариста Юга 2024 Сертифицированный сенсорный судья Фильм представит онлайн и обсудит со зрителями режиссёр и продюсер фильма «Разница есть» — Дарья Харитонова. Картина «Разница есть» раскрывает уникальность и многообразие всем знакомого напитка— кофе. Полноценное понимание длинного пути этого продукта от зерна до чашки складывается в ходе интервью с представителями ведущих компаний российской кофейной индустрии. Зритель узнает самые интересные детали каждого этапа производства и приготовления этого напитка, которые вдохновляют на погружение в многогранный мир кофе. Программа вечера: 19:30-20:00 — Сбор гостей, аперитив, фотограф 20:00-20:30 — Вступительная часть спикеров 20:30-21:20 — Просмотр фильма 21:20-22:00 — Вопросы и ответы