Ratatouille Manouche orchestra
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1400₽ до 1600₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Для тебя прозвучат известные хиты французских шансонье, песни из французских фильмов, произведения современных авторов на французском языке, а также инструментальные композиции в типичной стилистике оркестров джаз-мануш (gypsy swing). Программа — дань уважения к наследию виртуозного гитариста Django Reinhardt и джазового скрипача Стефана Грапелли, благодаря которым в 30-х годах ХХ столетия появился новый музыкальный стиль Gypsy swing (цыганский джаз). Эта музыка очень быстро приобрела популярность по всему миру и оказала огромное влияние на многие музыкальные стили, возникшие позже.
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