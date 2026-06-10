Для тебя прозвучат известные хиты французских шансонье, песни из французских фильмов, произведения современных авторов на французском языке, а также инструментальные композиции в типичной стилистике оркестров джаз-мануш (gypsy swing). Программа — дань уважения к наследию виртуозного гитариста Django Reinhardt и джазового скрипача Стефана Грапелли, благодаря которым в 30-х годах ХХ столетия появился новый музыкальный стиль Gypsy swing (цыганский джаз). Эта музыка очень быстро приобрела популярность по всему миру и оказала огромное влияние на многие музыкальные стили, возникшие позже.