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Rapossa

Волна
Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Rapossa начал свой творческий путь в 2018 году с выпуска сольного альбома в жанре электроника и чилл на популярном немецком лейбле Lemongrass. Далее случился стремительный подъём и популярность в таких жанрах как Dowtempo и Chillrave. Он один из тех, кто первым принёс своим творчеством данную культуру и направленность в нашу страну. Большое количество популярных релизов на самых значимых мировых лейблах. В 2019 году Rapossa запустил свой собственный лейбл Lostcolor, который принёс миру ещё много громких релизов. Большое количество выступлений с LIVE программой и гастрольные туры по самым разным уголкам нашей планеты являются неотъемлемой частью его жизни. И это исключительно живые выступления с синтезаторами, вокалом и гитарой. Rapossa — это потрясающее яркое шоу, которое запомнится на всю жизнь.

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