Rapossa начал свой творческий путь в 2018 году с выпуска сольного альбома в жанре электроника и чилл на популярном немецком лейбле Lemongrass. Далее случился стремительный подъём и популярность в таких жанрах как Dowtempo и Chillrave. Он один из тех, кто первым принёс своим творчеством данную культуру и направленность в нашу страну. Большое количество популярных релизов на самых значимых мировых лейблах. В 2019 году Rapossa запустил свой собственный лейбл Lostcolor, который принёс миру ещё много громких релизов. Большое количество выступлений с LIVE программой и гастрольные туры по самым разным уголкам нашей планеты являются неотъемлемой частью его жизни. И это исключительно живые выступления с синтезаторами, вокалом и гитарой. Rapossa — это потрясающее яркое шоу, которое запомнится на всю жизнь.