Под багрово-темнеющим небом распростёр свои музыкальные объятия опен-эйр-фест, и в тускнеющем свете неоновых прожекторов украдёт рука его сердце твоё. Большое музыкальное событие состоится на берегу реки с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Более 10 диджеев отыграют сеты разных жанров на двух танцполах. В ритме электронных звуков растворит тебя ночь музыки и танцев в блаженстве сладостном. Rabochka: Matvey Schetinkin (Msc) Rayme (Msc) live Maksimovna Nikita Bragin live Maskina Silver YM Robots: Nastya Tkacheva (Spb) Utah (Spb) Veronika Mari Ka Mishka Bidjo Tlml Звук: AK Sound Зона BBQ / Ярмарка авторских украшений ручной работы, одежды и хэнд-мейд изделий / Арт инсталляции