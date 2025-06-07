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Quintessence. Посвящение Куинси Джонсу

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

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Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой концерт-посвящение выдающемуся деятелю искусств, композитору, аранжировщику, музыкальному продюсеру и трубачу, лауреату 27 премий «Грэмми» — маэстро Куинси Джонсу от Квинтета Армена Чобоняна. Композитор, аранжировщик, бэнд-лидер, трубач, музыкальный продюсер, или просто алхимик — за какой бы проект ни брался Куинси Джонс, всё становилось золотом, обретая непреходящий успех и любовь слушателей. Когда его попросили назвать величайшее музыкальное новшество в его легендарной карьере, он ответил : «Всё, что я сделал». Ни один музыкальный вечер не вместит в себя всё, что сделал Куинси Джонс. Но эта встреча в «Эссе» прольёт свет на то, за какими хитами стоит его фигура. «Мне всё равно, в каком направлении делать хорошую музыку», — говорил он, поэтому будь готов, что джазовые композиции и аранжировки этого музыканта сменятся песнями из репертуара Фрэнка Синатры и Майкла Джексона!

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