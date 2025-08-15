Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам. Солнечный певец из Техаса Квентин Мур завоевал публику своей искренней манерой исполнения. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также Квентин владеет несколькими техниками пения, он свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах. Quentin Moore искренен и смел в своём творчестве — в этом секрет невероятного эффекта, который производит на публику каждое его появление на сцене. Его песни трогают буквально до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец многочисленных слушателей самых разных возрастов. Вот почему Квентин Мур пользуется таким успехом на родине и стал столь популярным в России.