Старейшины олдскульного дэт-метала Pyre отправляются в первый российский тур. В разгаре весны группа посетит девять городов с презентацией нового полноформатника Where Obscurity Sways. Долгожданный третий альбом группы вышел на именитом французском лейбле Osmose Productions и уже совсем скоро прозвучит в живую для всех истинных поклонников жанра.