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Психологический стендап «Триггеры и эмоциональные качели»

Кировский проспект, 35/113 (арка между «Стомкой» и баром «Бруклин», 2 этаж, офис 1)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Психологический стендап — это практическая информация по психологии с юмористической подачей. Когда чувства захлёстывают — важно не тонуть, а научиться плыть. Если ты замечал(а), что в некоторых ситуациях эмоции берут верх — злишься, замыкаешься, реагируешь слишком остро — значит, у тебя есть триггеры. У всех они есть. Иногда это одна фраза, взгляд или молчание — и внутри поднимается буря. Кажется, будто ты снова тот ребёнок, которого не услышали, или взрослый, который устал всё держать под контролем. На встрече участники разберут: — откуда берутся эти «взрывы» и эмоциональные качели, — как вовремя заметить, что ты уже внутри сценария, — как возвращать себе спокойствие, даже когда всё идёт не по плану, — как перестать винить себя за эмоции и начать понимать, что они хотят сказать. Что ты заберёшь с собой: — ясность, почему тебя «цепляет» именно это, — инструменты, как реагировать без потери достоинства, — фразы, которые помогают защищать личные границы без крика и вины, — ощущение внутренней устойчивости. Формат — уютная атмосфера и живое общение. Ведущая — Ксения Глубокова, практикующий психолог. Количество мест ограничено.

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