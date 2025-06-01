Вибрации флейты, тромбона, перкуссии и голоса, в которых смешаны свет, ритм и радость. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное состояние. Авторские песни о счастье, которое можно ощутить прямо сейчас. Группа презентует свой первый альбом «Ощущай Счастье», который уже звучит на всех площадках страны. А теперь он зазвучит вживую — только для тебя.