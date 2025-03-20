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Презентация настольной игры VPISKA

Большая Садовая улица, 58/30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Игру презентует издательство ГеоДом в баре «Сюрч». VPISKA — это алкогольная игра 18+, где каждый ход ломает барьеры стеснения. Пой, рисуй, узнавай секреты и пей! 5 типов заданий, 350 вопросов и вызовов! От «Голой правды» до караоке-бара. Ты никогда не знаешь, что ждёт тебя в следующей карте: придётся ли признаваться в чём-то пикантном, показывать фильм жестами или петь хит 2000-х. Для тех, кто ценит юмор, спонтанность и здоровую долю безумия! Обещают настойку на каждый игровой столик. Помимо этого, в 21:30 жди диджей-сет от Paul Khazar. Обязательна регистрация в WhatsApp по номеру: 89524101662.

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