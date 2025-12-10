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Правдивая история Нового года

Черduck
улица Седова, 5

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1700₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Лекция о новогодних традициях дореволюционной и советской России Запах хвои, мягкий свет гирлянд и ожидание чуда — кажется, Новый год всегда был именно таким. Но у каждого поколения свои традиции и свои праздничные истории. На новой лекции «Правдивая история Нового года» речь пойдёт о том, как складывались праздничные традиции и менялось отношение к Рождеству и Новому году — от императорских времён до советской эпохи. На лекции ты узнаешь: — Как выглядели зимние развлечения и праздничные застолья разных сословий — Какие подарки детям готовила императорская семья — Почему менялся календарь и как это повлияло на дату празднования Нового года и Рождества — Как идеология и время отражались во внешнем виде ёлочных игрушек и праздничных традициях — Как рождались образы Деда Мороза и Снегурочки Лекция поможет посмотреть на любимые праздники как на «живую» историю страны — понять, как формировались наши традиции, и ощутить преемственность праздничного духа, соединяющего поколения. Лектор: Ксения Гриценко — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Истории России Института истории и международных отношений ЮФУ, член Российского общества «Знание»

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