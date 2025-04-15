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Порко Россо

Красноармейская улица, 105

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 6+
Кино
Необычное

Про событие

Кинопоказ картины 1992 года от Хаяо Миядзаки. Фильм представит Саша Фэнди — режиссёр-аниматор, иллюстратор, специалист в области анимации. Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабящих суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

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