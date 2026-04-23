Лекция о культурном коде, который сформировал уникальный путь и определил жизнь современного Китая. На лекции ты узнаешь: — Почему китайцы называют свою страну Поднебесной? — Как в китайском сознании существуют сразу три учения: буддизм, даосизм и конфуцианство? — Как устроено сердце имперского Китая — Запретный город? — Почему китайский сад невозможно понять без знания определенного набора правил? — Что означает термин «Великая пустота» в китайской философии и какие смыслы это понятие несёт для живописца? Лекция позволит всецело рассмотреть путь культурного развития Китая и понять, чем эта особая цивилизация обогатила мир: научит разбираться в символике искусства, почувствовать философские основания образов и ориентироваться в художественных традициях Поднебесной, а также поможет лучше понимать особенности бытового общения, чтобы различия культур становились не источником неловкости, а пространством взаимного уважения. Лектор: Татьяна Сухорукова Искусствовед, доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ, Член Союза художников России, член секции искусствоведов при Ростовском отделении СХ России.